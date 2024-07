Tentazione Paris Saint-Germain per Marcus Thuram? Le tante voci di mercato riguardano anche l'attaccante francese che, come ricorda la Gazzetta dello Sport, da ieri può essere strappato ai nerazzurri per 85 milioni di euro, il valore della clausola scritta sul contratto dell'ex Borussia MG.

Ma non ci sono pericoli per Inzaghi. E lo spiega proprio la rosea. Thuram si trova da dio a Milano, con Lautaro l'affinità sgorga spontanea e non esiste alcuna voglia di lasciare i nerazzurri. Per cui, a meno di clamorose sorprese, ad agosto il francese tornerà ad Appiano Gentile. A oggi, peraltro, solo il PSG potrebbe tentare il colpo. Ma le sensazioni non portano a questa soluzione.