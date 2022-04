Come anticipato qualche giorno fa dalla nostra redazione ( RILEGGI QUI ) , Rodrigo De Paul è tornato nel mirino dell'Inter. La conferma arriva oggi sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, che parla di una possibile occasione per i nerazzurri: l'argentino non è contento all’ Atletico Madrid e tornerebbe volentieri in Italia. Tra i tanti club interessati c' anche l'Inter, tanto che "due settimane fa la missione conoscitiva del d.s. nerazzurro Piero Ausilio ha permesso di raccogliere particolari preziosi sull’argomento dall’entourage del giocatore - si legge -. È presto per dire che ci sia un fronte comune. Ma è facile dedurre che in viale della Liberazione siano pronti a cogliere questa opportunità se davvero l’Atletico decidesse di inserire De Paul nella lista degli esuberi".

Secondo la rosea si potrebbero creare i presupposti per una cessione in prestito, anche secco se non si individua una cifra per il riscatto. Si tratterebbe dell’unica condizione possibile per il ritorno di De Paul in Italia, con l'Inter pronta a fare leva sul feeling con il giocatore. "Da sempre Appiano Gentile è la casa degli argentini e il vice presidente Javier Zanetti è un formidabile testimonial al riguardo. È innegabile che con questi presupposti i protagonisti della vicenda debbano fare particolare attenzione alle buone maniere. A Madrid non sono abituati a fare i conti con le minusvalenze e prima di privarsi di Rodrigo cercheranno soluzioni più vantaggiose per le casse societarie. Cosa non semplice, vista la valutazione comunque elevata della scorsa estate: ecco perché l’ipotesi prestito potrebbe presto farsi strada". Vero anche che ai Colchoneros piace Lautaro, ma le due piste (al momento) sono da tenere separate.

