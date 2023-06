L'Inter, con ogni probabilità, sarà una delle partecipanti al prossimo Mondiale per club Fifa, quello col nuovo format (32 finaliste) che verrà disputato negli Stati Uniti nel 2025. Al campione dovrebbero andare 100 milioni.

"Il torneo è quadriennale. Si comincia negli Usa tra giugno e luglio 2025: formula con 8 gruppi da 4 squadre, le prime 2 passano ai quarti e avanti così fino alla finale. L’Europa qualifica 12 squadre: le 4 vincenti delle Champions ‘21, ‘22, ‘23 e ‘24 e le 8 con miglior ranking Uefa nello stesso quadriennio - spiega la Gazzetta -. Sono sicure Chelsea, Real Madrid e City (campioni). Grazie al ranking, anche il Bayern (84 punti) è di fatto dentro. Psg (66) e Inter (60) sono le prime inseguitrici: una buona Champions — intesa come passaggio agli ottavi — darebbe loro la sicurezza aritmetica di partecipare. Con i campioni 2024 arriviamo a 7 squadre. Ne mancano 5. Al momento la classifica è questa: Benfica 49, Juve 47, Porto 45, Borussia 44, Barcellona 42".

Considerando che un campionato non può portare più di due squadre (a meno che non abbia tre o quattro campioni), Milan e Napoli sperano di scavalcare la Juventus, ma occhio a Siviglia, Lipsia e Salisburgo. L’indicazione Fifa (non esiste ancora un regolamento dettagliato) è che valgano soltanto i punti ranking conquistati in Champions, non quelli in Europa e Conference.

