Panoramica di mercato in casa Inter proposta dalla Gazzetta dello Sport, che profila uno scenario per niente male per la rosa a disposizione di Inzaghi in vista della prossima stagione.

Per prima cosa, il giornale considera ormai Mkhitaryan un giocatore dell'Inter: in viale della Liberazione non ci sono più dubbi sulla scelta dell'armeno, e infatti il club ha già avvisato la Roma dell'accordo raggiunto. Manca solo l'ufficialità.

E i nerazzurri si sono avvicinati notevolmente nelle ultime ore anche a Dybala, con il quale Marotta ha stretto un patto di ferro. "Paulo sa che i nerazzurri hanno bisogno di tempo per concretizzare un paio di uscite (Vidal e Sanchez), Marotta sa che sull’argentino per ora non ha rivali in grado di spaventarlo realmente: i 6 milioni più bonus a stagione sono un’assicurazione su Dybala, polizza che nessuno appare in grado di migliorare al momento", si legge.