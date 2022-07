Romelu Lukaku e André Onana si allenano in Sardegna con l'obiettivo di farsi trovare subito pronti da Inzaghi a inizio ritiro ad Appiano Gentile. E se il camerunese intende insidiare la titolarità di Handanovic, il belga vuole recuperare il tempo perso dopo un anno in naftalina al Chelsea. I due si sono conosciuti mesi fa grazie all'amico in comune Ziyech .

"Dopo aver dato un primo morso alla vecchia vita, il belga mercoledì è risalito su un aereo a Linate e si è diretto a Olbia e poi in Costa Smeralda - racconta la Gazzetta dello Sport -. Lì lo aspettavano familiari e amici in una villa isolata per i paparazzi in zona Porto Cervo. Ha pure riabbracciato i due collaboratori che lo guidano in questa sua seconda vita nerazzurra: il terapista che lo segue e massaggia 365 giorni l’anno, ma pure un preparatore personale voluto per l’occasione. Non uno qualunque, ma Johan Gerets, il fisioterapista del Belgio, fedelissimo del c.t. Roberto Martinez e abituato a lavorare individualmente con tanti campioni di quella nazionale, a partire da Kevin de Bruyne. Rispetto a qualche giorno fa, la novità è che da venerdì Rom ha riassaggiato pure il campo in Sardegna: è andato nelle strutture dell’Arzachena, di proprietà di Gabriele Volpi, ex presidente dello Spezia". Il rientro di Lukaku a Milano è previsto per sabato prossimo e il giorno dopo sarà ad Appiano.

"Lukaku con Onana ieri ha fatto l’ennesima seduta serrata: due ore filate tra pesi, palestra, corsa, resistenza e potenziamento. Alla fine, poi, il passaggio di rito a -160° per recuperare in fretta: assieme al belga viaggia da anni, infatti, la macchina per la crioterapia", riferisce la rosea. Lukaku va di corsa per riprendersi l'Inter.