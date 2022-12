"La Procura di Torino, la Consob, la Uefa, la Figc e pure la Superlega: ce n’è abbastanza per tenere in ansia la Juventus, al centro di inchieste penali e indagini sportive e col rischio di penalizzazioni o, nella peggiore delle ipotesi, l’esclusione dalle competizioni, come sottolineato nella relazione finanziaria al 30 giugno del club in cui viene citata la recente inchiesta aperta dall’Uefa". Lo sottolinea la Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna, spiegando come il club bianconero stia attraversando un'altra gravissima crisi.