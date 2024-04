L'Inter prepara il 'premio' di Yann Bisseck. Il gigante tedesco, sbarcato a Milano la scorsa estate dall'Aarhus in cambio di 7 milioni di euro, secondo La Gazzetta dello Sport avrà presto un aumento d'ingaggio come giusto riconoscimento delle prestazioni mostrate in campo in questa prima parte di avventura nerazzurra.

Nell'attuale contratto del difensore è già presente una clausola che gli garantisce un aumento dell'ingaggio fino a 1,2 milioni netti, che scatterà in automatico al raggiungimento di un determinato numero di presenze. Se questo traguardo non dovesse essere tagliato entro la fine della stagione, però, "la società è comunque orientata a... venirgli incontro e, visto il suo rendimento, a riconoscergli più soldi", assicura la rosea. Negli uffici di Viale della Liberazione stanno verificando se Bisseck possa continuare ad usufruire dei vantaggi del Decreto Crescita (in vigore al momento del suo arrivo in Italia) in caso di rinnovo di contratto.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!