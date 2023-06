Yann Bisseck sarà presto un nuovo rinforzo per la difesa dell'Inter. In attesa di capire quelli saranno i risvolti per Kalidou Koulibaly (il Chelsea, ha respinto la prima richiesta di prestito secco), Inzaghi è pronto ad abbracciare un vero vice Bastoni. Ieri c'è stato un incontro tra il club nerazzurro e gli agenti del giocatore, che hanno trovato un accordo di massima per l’acquisto del classe 2000 con l’Aarhus: l’Inter, conferma La Gazzetta dello Sport, pagherà la clausola rescissoria da 7 milioni in due trance, in modo da dividere la spesa sui prossimi due esercizi.

La fumata bianca, insomma, è arrivata già nel primo summit tra le parti. "Ieri gli agenti di Bisseck si sono presentati nella sede nerazzurra nella tarda mattina e già nel primo pomeriggio filtrava grande ottimismo per il buon esito dell’operazione - racconta la rosea -. Del resto, il gigante di Colonia (196 centimetri per 83 kg) in prima persona ha cominciato a spingere per il trasferimento all’Inter non appena venuto a conoscenza dell’interesse del club di Zhang. L’accordo per il suo ingaggio verrà definito nei minimi dettagli nel nuovo incontro che si terrà – probabilmente – all’inizio della prossima settimana (contratto quinquennale)". L'appuntamento di ieri è stato utile per chiarire tutti i dettagli presenti nella clausola rescissoria: nell’accordo è prevista la possibilità di pagare in due rate e questo fatto "ha permesso di accelerare i tempi dell’operazione".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!