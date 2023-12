Sabato, ore 20.45, l'Inter ospita l'Udinese e viene preannunciata una novità a livello di "stile" per quanto riguarda la divisa nerazzurra.

Come scrive stamane anche la Gazzetta dello Sport, sulle maglie interista non ci sarà il classico logo dello sponsor Paramount+, ma quello di un nuovo prodotto in uscita sul canale in streaming statunitense: è l’ultimo capitolo della celebre saga 'Transformers', intitolato “Il risveglio”.