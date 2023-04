Decima sconfitta in campionato, terza di fila: nemmeno la prospettiva di giocarsi una quarto di Champions equilibrato può cancellare tutto il brutto di un percorso domestico orribile. E ora Simone Inzaghi rischia tantissimo: secondo la Gazzetta dello Sport , potrebbero già essere decisive le prossime tre gare con Juve in coppa, Salernitana e, appunto, Benfica. "La società vuole riparare e non toccare, adesso. Ma se nei prossimi dieci giorni la discesa non dovesse arrestarsi, se con le prossime tre trasferte Torino-Salerno-Lisbona i guai dovessero moltiplicarsi, ecco allora che la società sarebbe costretta a intervenire", spiega la rosea .

"L’Inter è in crisi aperta. Tre sconfitte consecutive in campionato non si vedevano dal 2017, da queste parti. Peggio ancora: siamo a quattro sconfitte nelle ultime cinque gare in A - sottolinea il quotidiano -. E le modalità che si ripetono sono il segnale più inquietante: la condizione psicofisica di buona parte della rosa è allarmante, come pure alcune scelte dell’allenatore che continuano a sorprendere in negativo, le motivazioni che sembrano mancare in alcuni giocatori (Brozovic, Dumfries, Correa), oltre al fatto che alcuni big sono nettamente al di sotto delle loro potenzialità. E in generale, in un gruppo di lavoro nel quale non abbondano i leader, spaventa la mancanza di motivazioni nella ricerca del quarto posto".