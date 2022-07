Stasera l'Inter sfiderà il Lione e per Inzaghi sarà soprattutto l’occasione per verificare la crescita e lo stato di forma di Robin Gosens . Difficile che il tedesco possa scendere in campo dal primo minuto, ma sicuramente avrà il suo spazio nella ripresa dove potrà testare la gamba dopo il problema muscolare. Dopo il test di Ferrara contro il Monaco l'esterno aveva accusato un affaticamento muscolare, secondo La Gazzetta dello Sport "presumibilmente figlio anche di un’estate poco “rilassante” del giocatore, arrivato in ritiro da Inzaghi persino troppo allenato", almeno tenendo conto dei dati di inizio ritiro analizzati dallo staff tecnico.

"Ha bisogno di giocare, il tedesco: lui dentro l’Inter e l’Inter con lui. Gosens deve riabituarsi al campo, alle partite, a un mondo che gli è sconosciuto dal 29 settembre 2021, giorno della sua ultima partita ufficiale disputata da titolare - ricorda il giornale -. Da allora, l’infortunio, una ricaduta, il lento recupero, l’arrivo all’Inter ma un muro trovato davanti nel nome di Ivan Perisic, che incidentalmente è stato anche il miglior nerazzurro per rendimento della scorsa stagione". L'ex Atalanta deve riabituarsi ai 90 minuti e deve farlo in fretta, perché dal 13 agosto in poi il calendario sarà fitto di impegni.

La rosea precisa comunque che "Gosens ha la fiducia di tutti, ad Appiano. Giusto per intendersi: a oggi non sono in programma operazioni in entrata nella sua zona di campo e in generale sulle fasce (chiaramente, a meno che non parta Dumfries)". Insomma, da Inzaghi alla società, tutti puntano molto sul tedesco, per il quale sono stati investiti 25 milioni di euro (15 più 10 di bonus).