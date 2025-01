L'obiettivo dell'Inter da oggi al 2 marzo, data dello scontro diretto del Maradona contro il Napoli, è cercare di non sbagliare mai per puntare al bis scudetto. Ieri gli azzurri hanno battuto anche la Juventus e si trovano ora a + 6 dai campioni d'Italia in carica, che hanno però due partite in meno: quella di oggi contro il Lecce e il recupero con la Fiorentina.

Il calendario di febbraio sarà ricco di big match e appuntamenti, con i nerazzurri che (così come per tutta la stagione) giocheranno molto di più della squadra di Conte. Solo da qui alla notte dello scontro diretto, infatti, Inzaghi avrà tre partite in più da gestire rispetto al salentino: la sfida al Monaco di mercoledì in Champions, il recupero con la Fiorentina (probabile data il 6 febbraio) e il quarto di finale di Coppa Italia con la Lazio (25 o 26 febbraio). E subito dopo il big match del Maradona sono in programma anche gli ottavi di Champions.

Inzaghi vuole tenere alta la concentrazione e nelle ultime ore ha parlato a lungo alla squadra, racconta la rosea. "Ha chiesto con forza di tenere la testa sulla partita di oggi, ha sottolineato l'importanza dello snodo, ha anche spinto i suoi a non pensare ai risultati altrui". L'obiettivo è vincere e restare sul pezzo.

