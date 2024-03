L'Inter corre verso un nuovo aumento del monte ingaggi. Come spiega la Gazzetta dello Sport, in vista della prossima stagione, si potrebbe passare dagli attuali 119 milioni lordi a 132,2 non soltanto per il rinnovo con adeguamento di Lautaro, ma anche per la necessità di avere una rosa più lunga considerando i diversi impegni in agenda, non ultimo quello del Mondiale per club a giugno 2025.

Dopo le sforbiciate tremende delle ultime stagioni, i nerazzurri torneranno quindi a incrementare questa voce non senza avere solide pezze d'appoggio: nuovo main-sponsor, incassi inediti (uno appunto dal Mondiale) e tutta una serie di benefit sconosciuti fino a pochi mesi fa. Merito del percorso di campo della squadra di Inzaghi.

Quindi il rinnovo di Lautaro, ma anche quello di Barella e i nuovi arrivi di Zielinski (4,5) e Taremi (3). Sanchez potrebbe anche rimanere, con l'alternativa Carboni comunque pronta all'occorrenza.

Viceversa, avrebbero un’incidenza relativa gli addii di Cuadrado (5 milioni lordi), Klaassen (3) e Sensi (4), tutti in scadenza. Rimane la variabile è Dumfries: l'olandese prende 2,5 e per rinnovare ha sparato alto. L'Inter riflette senza ansie.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!