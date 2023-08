Oggi a Montecarlo (ore 18) ci sarà il sorteggio della fase a gruppi della Champions League 2023-2024, con il format noto per l'ultima volta prima della rivoluzione del prossimo anno.

L'Inter si presenta ai nastri di partenza dopo il ko in finale di giugno e la consapevolezza di potersela giocare con chiunque. "Le lacrime che hanno bagnato l’Ataturk di Istanbul il 10 giugno non sono state ancora asciugate. Si sommano al rimpianto per ciò che poteva essere e non è stato e pure al ricordo più indigesto: l’attuale centravanti della Roma che prima “para” Dimarco e poi divora di testa - ricorda la Gazzetta dello Sport -. Ma, al netto di ogni cattivo pensiero, l’Inter è la vice-campione d’Europa in carica e non per caso: il percorso nell’ultima Champions ha legittimato un nuovo status che il club vuole tenersi stretto". Finalista 2023 ma terza in campionato: così l’Inter è in seconda fascia grazie al suo ranking Uefa. "Potrebbe ritrovarsi con Manchester City, Salisburgo e Real Sociedad, gruppo possibilissimo ma fastidioso, oppure incrociare Feyenoord, Copenaghen e Lens, e questa sarebbe un’altra storia. Dalla prima fascia Inzaghi può pescare anche Bayern, Paris Saint-Germain e Barcellona, oppure il Siviglia. La verità è che, italiane e Newcastle (in quarta) escluse, le forti sono tutte nelle prime due fasce. I problemi cominciano per chi sta in terza e quarta", assicura la Gazzetta.

Prima fascia: Napoli (Ita), Manchester City (Ing), Bayern Monaco (Ger), Barcellona (Spa), Paris Saint-Germain (Fra), Benfica (Por), Feyenoord (Ola), Siviglia (Spa)

Seconda fascia: Inter (Ita), Real Madrid (Spa), Arsenal (Ing), Manchester United (Ing), Borussia Dortmund (Ger), Atletico Madrid (Spa), Porto (Por), Lipsia (Ger)

Terza fascia: Lazio (Ita), Milan (Ita), Shakthar Donetsk (Ukr), Salisburgo (Aut), Stella Rossa (Ser), Sporting Braga (Por), Copenaghen (Dan), Psv (Ola)

Quarta fascia: Newcastle (Ing), Union Berlino (Ger), Lens (Fra), Galatasaray (Tur), Real Sociedad (Spa), Celtic (Sco), Young Boys (Svi), Royal Anversa (Bel)

