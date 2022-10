Tra le pagine della sua edizione odierna, La Gazzetta dello Sport punta il mirino anche sui veleni di Fiorentina-Inter dopo il triplice fischio di Valeri. "Un match caratterizzato dalle offese che Joe Barone e altri “vip” avrebbero rivolto ai dirigenti nerazzurri («Mafiosi» la parola sentita più volte e distintamente da Zhang, Marotta e Ausilio mentre abbandonavano la tribuna autorità), dal comunicato ufficiale della Viola nel quale si chiedono le scuse interiste, dal club di viale della Liberazione che non intende scusarsi e dalla Digos del capoluogo toscano al lavoro per individuare gli aggressori del tifoso nerazzurro colpito da un pugno in Maratona, mentre attorno urlavano «buttalo di sotto»", sintetizza la rosea .

Secondo il quotidiano il presidente nerazzurro Zhang è rimasto allibito e amareggiato dagli insulti e dalle minacce ricevuti quando ha lasciato gli spalti del Franchi, quando decine e decine di persone gli hanno urlato contro offese di ogni genere. A Firenze questa triste sceneggiata era già successa ad Adriano Galliani, colpito anche da una monetina in testa, ad Andrea Agnelli, Pavel Nedved, Gian Piero Gasperini, Carlo Ancelotti e Luciano Spalletti.

"Le offese vicino alla 'balconata' del Franchi non hanno avuto un seguito negli spogliatoio perché la porta dello stanzone nerazzurro è rimasta chiusa - aggiunge la Gazza -. Barone si è aggirato in zona e la tensione era palpabile (la Procura Federale avrà annotato qualcosa?), ma non c’è stato un nuovo confronto con Marotta che, per la conoscenza dovuta alle frequentazioni in Lega, era il suo principale obiettivo". Intano la Fiorentina chiede delle scuse che non arriveranno perché l’Inter è concentrata solo sul match di mercoledì in Champions Leaue. Per quanto riguarda il video dell'aggressione al tifoso nerazzurro, invece, la Digos ha acquisito le immagini e oggi procederanno all’identificazione delle persone coinvolte: per gli aggressori può scattare il Daspo.