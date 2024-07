Manca poco al lancio della maglia Home 2024/2025 dell'Inter, la prima con le due stelle sopra il logo e con il tricolore sul petto. FootyHeadlines conferma che il lancio è previsto nella settimana che sta per iniziare (LEGGI QUI LA NOSTRA ESCLUSIVA) e ha rilanciato altre immagini della divisa completa.

Nessuna sorpresa in particolare, con le varie anticipazioni emerse in queste settimane che vengono confermate. La maglia Home 24/25 ha diviso in due la tifoseria nerazzurra, in attesa di vederla indossata dai giocatori. Spuntano anche i calzettoni, mentre il design del pantaloncino sembra suscitare grande consenso. Ora non resta che aspettare.