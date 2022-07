Procede bene recupero di Milan Skriniar dopo l’infortunio subito in Nazionale lo scorso giugno durante Slovacchia-Kazakistan. Il calciatore lavora sul campo, talvolta anche col pallone. Quasi sicuramente da escludere una sua convocazione per l’amichevole di sabato contro il Lens, non è invece da scartare a priori l’ipotesi che possa essere in gruppo per Inter-Lione di fine mese. Ovviamente tutto dipenderà dai prossimi allenamenti, ma per ora le risposte fisiche dell’arcigno difensore sono state più che positive.