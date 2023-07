Il futuro di Martin Satriano potrebbe nuovamente essere in Francia. Nonostante infatti la corte serrata da parte della Dinamo Zagabria, che propone un prestito con diritto di riscatto e contro riscatto in favore dell’Inter, negli ultimi giorni, come appurato da FcInterNews.it, sono salite le quotazioni dei club transalpini (meta gradita dallo stesso uruguaiano). Lens, Lille, Brest e Montpellier hanno contatto l’entourage dentravanti per prendere informazioni e capire la fattibilità dell’operazione. L'entourage, guidato da Nick Maytum, valuterà le varie opzioni per capire quale possa essere il miglipr progetto per il giocatore.