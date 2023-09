La sfida in vetta alla classifica tra Inter e Milan passa anche dai guantoni di Yann Sommer e Mike Maignan. Un duello nel duello che trova oggi spazio sulle pagine del Corriere della Sera, che ricorda le mosse nerazzurre per il post Onana. "L’obiettivo numero uno di Marotta era Vicario, finito però al Tottenham, ma Sommer non si è mai sentito una seconda scelta e in diverse partite è stato protagonista: senza di lui contro la Real Sociedad i nerazzurri non sarebbero riusciti a resistere e a strappare poi un pari al fotofinish", si legge quotidiano generalista.

Dopo l'erroraccio contro il Sassuolo, il portiere svizzero cerca il riscatto.