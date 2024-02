Secondo quanto appreso da Calcio e Finanza da fonti vicine al club nerazzurro, l'Inter non è mai stata contattata in merito alla nuova versione della Super League; questa è la risposta davanti alle parole di ieri del presidente del Barcellona Joan Laporta, che in un'intervista rilasciata all'emittente radiofonica catalana RAC1 ha inserito anche i nerazzurri nell'elenco delle potenziali partecipanti al nuovo torneo ancora in divenire.

L’Inter quindi resta sulla stessa posizione comunicata ufficialmente dopo la sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, quando ribadì la sua convinzione che il futuro del calcio europeo "possa essere garantito solamente dalla collaborazione tra i club all’interno dell’ECA e in partnership con UEFA e FIFA", stando a quando aveva scritto il club nerazzurro nella nota pubblicata nelle scorse settimane.

