Nella giornata di oggi il rinnovo di Yann Bisseck con l'Inter fino al 30 giugno 2029 è diventato ufficiale. I colleghi di Calcio e Finanza, come da abitudine, presentano un'analisi dell'impatto a bilancio del nuovo contratto del tedesco tra ingaggio e ammortamento del costo del cartellino.

Il costo storico del giocatore è pari a poco meno di 7,2 milioni di euro e nella stagione 2023/24 il classe 2000 è costato 2,45 milioni di euro tra stipendio e ammortamento, per un valore netto a bilancio sceso a quasi 5,8 milioni di euro al 30 giugno 2024. Secondo le indiscrezioni della stampa sportiva, il nuovo accordo fino al 2029 dovrebbe portarlo a guadagnare 1,5 milioni di euro netti a stagione (1,97 milioni di euro lordi).

Ipotizzando che il nuovo ingaggio sia cambiato con effetto immediato, allora lo stipendio sarebbe pari a 1,58 milioni lordi nel 2024/25. Una cifra a cui ci sarebbe da sommare l’ammortamento di 1,26 milioni per un totale di 2,84 milioni di euro nella stagione in corso. Dunque, a partire dalla stagione 2025/26, "lo stipendio lordo crescerà definitivamente a quota 1,97 milioni di euro (considerando sempre gli sgravi previsti dal Decreto Crescita) - si legge nell'analisi di CF -. L’ammortamento peserà invece per 1,13 milioni di euro, per un costo complessivo di 3,1 milioni di euro".

