La sua pre-stagione era partita alla grande: Piotr Zielinski - come sottolinea il Corriere dello Sport - aveva dato subito la sensazione di trovarsi a proprio agio nell'Inter di Inzaghi, come se ci avesse giocato da anni. Poi lo stop, forzato, a causa del risentimento al retto femorale della coscia sinistra accusato durante l'amichevole con il Pisa.

Ma quanto dovrà stare fuori il polacco? Secondo il quotidiano romano, l'ex Napoli non sarà certamente a disposizione per le prime due partite di campionato. Per l'esordio ufficiale in nerazzurro, dunque, si dovrà attendere almeno il 30 agosto, giorno di Inter-Atalanta, oppure, addirittura, rimandare tutto al primo match dopo la sosta nazionali di settembre, la trasferta di Monza di metà mese