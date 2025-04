Squalifica di un turno, ammonizione con diffida e multa di 5mila euro per Simone Inzaghi, espulso nei minuti finali del match tra Inter e Udinese dall'arbitro Daniele Chiffi. Il Giudice Sportivo ha inflitto al tecnico nerazzurro anche una multa di 5mila euro "per avere inoltre, al 48° del secondo tempo, entrando sul terreno di giuoco, contestato in maniera plateale e concitata una decisione arbitrale, reiterando tale atteggiamento dopo la notifica del provvedimento di espulsione".

Nell'ambito della stessa partita, un turno di stop anche per Nicolò Barella, ammonito e in diffida, e per Sergio Marcon, assistente del tecnico friulano Kosta Runjaic; "per avere, al 49° del secondo tempo, alzandosi dalla panchina aggiuntiva, contestato con veemenza una decisione arbitrale. Entra in diffida il centrocampista Kristjan Asllani. Squalificato per un turno anche il tecnico del Napoli Antonio Conte, oltre a: Jacopo Fazzini (Empoli), Matteo Guendouzi (Lazio), Emmanuel Gyasi (Empoli), Raul Jimenez (Milan), Alexis Saelemakers (Roma).

