L'Inter ha fissato una sorta ultimatum alla Roma per Nicola Zalewski, chiamato a rinnovo il contratto con i giallorossi prima di completare il trasferimento a Milano. Secondo il Corriere dello Sport, infatti, il club nerazzurro adesso ha fretta e "minaccia" di non andare oltre la giornata di oggi per sbloccare l'affare che porterà il polacco in prestito alla corte di Inzaghi.

Il giocatore ha declinato l'offerta del Marsiglia (che aveva trovato l'accordo con la Roma a circa 5 milioni di euro, bonus compresi) perché nella sua testa c'è solo l'Inter, con la quale serve trovare una quadra. La soluzione del rinnovo e del prestito (Zalewski è in scadenza) è quella caldeggiata da tutte le parti in causa, ma è possibile che insieme al prestito in nerazzurro venga aggiunto anche un diritto di riscatto. Ma serve un accordo proprio su questo per sbloccare la situazione. "Di qui la fretta, anche perché l’Inter ha già fatto sapere di voler venire incontro alla Roma - si legge -. Sullo sfondo, comunque, resta ancora Biraghi, ormai fuori dal progetto tecnico della Fiorentina".

