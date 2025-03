Archiviato il successo di Rotterdam, l'Inter si proietta già all'anticipo di sabato contro il Monza a San Siro.

In vista dell'impegno contro la squadra di Nesta, fanalino di coda in Serie A, è ragionevole pensare a un turnover ragionato per quanto possibile, considerando il perdurare delle assenze sulle corsie esterne: il solo Carlos Augusto potrebbe tornare a disposizione.

Secondo il Corriere dello Sport, addirittura, sia Lautaro sia Thuram potrebbero riposare, preservando le forze in vista dei prossimi impegni. "Il francese, in particolare, dà la sensazione di non essere al meglio. Chissà che il secondo centro stagionale in Champions (e il secondo nel 2025) non gli regali un’iniezione di carburante supplementare. Le giocate di Tikus possono fare la differenza. E per Inzaghi il suo gioco in profondità è un’arma decisiva per fare funzionare al meglio l’impianto di gioco nerazzurro", si legge.