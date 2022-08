L'avventura tra l'Inter e Alexis Sanchez è ai titoli di coda. L'ennesimo segnale arriva da Appiano Gentile: come rende noto il Corriere dello Sport, infatti, stamattina El Niño Maravilla non si è allenato con il resto della squadra, "segnale inequivocabile che la duplice trattativa per la risoluzione del suo contratto con l'Inter e per la firma dell'accordo biennale con il Marsiglia è a un passo dalla conclusione - si legge -. Sanchez incasserà come incentivo all'esodo dal club nerazzurro poco meno di 7 milioni e poi si legherà ai francesi che partecipano alla Champions League".