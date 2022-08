Dentro il giornale, però, il tiro è un po' raddrizzato. "L'Inter ha un piano per trattenere Skrniar e Dumfries. Un piano, diciamolo subito, che non ha fondamenta di cemento armato e che può andare a buon fine solo se ci saranno determinati incastri - si legge -. Rispetto a due settimane fa, però, la fiducia di non far partire né lo slovacco né l'olandese è cresciuta. Non sono dichiarati incedibili? Per l'area tecnica lo sono, ma le leggi del mercato e un'offerta shock possono far saltare tutto in aria".

Ma quale sarebbe questo piano? Inzaghi, ovviamente, considera entrambi fondamentali e non vorrebbe affatto perderli dopo aver già detto addio a Perisic. "In cosa consiste il piano? Essenzialmente tre cose: 1) trattenere Milan e Denzel fino almeno fino al 30 giugno 2023, data entro la quale perfezionare la vendita di uno dei due. Naturalmente ciò sarà possibile solo se nei prossimi giorni non arriverà una proposta shock. Quelle giunte finora sono state respinte, ma c'è ancora un mese di mercato. Marotta, Ausilio e Baccin accettano di "programmare" la partenza di uno dei due con qualche mese d'anticipo, a patto di tenerli fino al termine della stagione. Prima chiaramente bisognerà rinnovare il contratto del difensore, in scadenza nel 2023 (accordo di massima già trovato a oltre 5 milioni a salire più bonus), e magari anche all'esterno, ma questo è un ostacolo non giudicato insormontabile; 2) vendere sia Pinamonti sia Casadei e mettere insieme 25-30 milioni di euro ovvero la metà del saldo attivo del mercato richiesto da Zhang; 3) abbassare il monte ingaggi risparmiando quelli di Lazaro (già partito), Pinamonti e soprattutto Sanchez, la cui risoluzione a meno di sorprese avverrà oggi". E i migliori alleati sono proprio i due giocatori, che all'Inter stanno benissimo e non hanno alcuna intenzione di lasciare Milano.