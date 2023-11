Prima lo spavento, poi il sospiro di sollievo. Sono più o meno queste le sensazioni che si sono susseguite in casa Inter per Marko Arnautovic, rimasto a terra nel finale di Estonia-Austria per una botta subita che ha costretto all'intervento dello staff medico. Inizialmente si è temuto il peggio, se non altro perché l'ex Bologna è reduce da un brutto infortunio subito ad Empoli.

Fortunatamente, però, Arna si è rialzato, ha terminato la partita e, soprattutto, "tra Pinetina e viale Liberazione non sono arrivati ulteriori allarmi", aggiorna il Corriere dello Sport. Tradotto, si è trattato solo di una botta. L'attaccante spera ora di mettere altra benzina nelle gambe nel test di martedì contro la Germania per poi tornare ad Appiano con una maggiore autonomia che potrebbe tornare utile a Inzaghi in vista di Juventus-Inter.

