Morata dà priorità alla Roma, almeno secondo il Corriere dello Sport. Lo spagnolo vuole lasciare la Liga e tornare in Serie A: su di lui ci sono giallorossi, Inter e Juve. E lo spagnolo avrebbe messo in cima ai suoi desideri Mourinho, che però deve cedere per acquistarlo: Scamacca resta l'alternativa per lo Special One.

E l'Inter? "Morata è il preferito di Inzaghi. Che punta ad un attaccante che già conosce il campionato italiano, avendo già inserito da fuori Thuram - scrive il quotidiano romano -. Inoltre Morata ha caratteristiche che si avvicinano a quelle di Dzeko, come “facilitatore” di gioco e, quindi, con lui l’Inter potrebbe mantenere alcuni aspetti e principi del suo gioco. D’altra parte, però, va per i 31 anni, quindi l’investimento sarà di fatto a fondo perduto. Inoltre, oltre al fatto di dover superare la concorrenza di Roma e Juventus per riuscire a portarlo a Milano, non guadagna poco, non meno di 5 milioni. E visto che non può beneficiare del decreto crescita, il costo annuo sarebbe elevato, pur a fronte di un prezzo del cartellino inferiore rispetto a quello di Balogun". L'Arsenal, per l'americano, chiede oltre 40 milioni, ma considerando un ammortamento quinquennale e l’ingaggio più basso (avrebbe pure il decreto crescita), avrebbe un’incidenza inferiore sul bilancio rispetto all'iberico. Beto e Taremi? Il brasiliano costa una trentina di milioni, mentre sull'iraniano c'è il Milan davanti.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!