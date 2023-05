L'Inter sfida la Roma, Simone Inzaghi sfida José Mourinho. Visto lo scudetto sfumato, per il piacentino sarà impossibile eguagliare quanto fatto dallo Special One a Milano, ma la possibilità di andarci vicino esiste: la sua Inter ha vinto la Supercoppa, è in finale di Coppa Italia e si gioca una semifinale di Champions con il Milan. Dovesse fare il jackpot, sarebbe una sorta di Tripletino, senza tricolore appunto.

Ma i punti di incontro tra Inzaghi e Mou sono anche altri. "Tanto per cominciare la durata - scrive oggi il Corriere dello Sport -. Perché, al di là di tutto, e dopo quanto accaduto, è difficile immaginare che Inzaghi possa andare oltre questa stagione. Pure in caso di trionfo in Champions: questione di rapporti interni. Se gli ultimi risultati hanno riportato il sereno nell’ambiente nerazzurro, le incomprensioni di questi mesi non sono scomparse. Insomma, un divorzio è lo scenario più probabile. Anche da assoluto vincente. E, nel caso, Inzaghi e Mourinho sarebbero ancora più simili, alla luce dell’addio del portoghese consumato nella notte di Madrid", ipotizza il quotidiano romano, che pone l'accento sul futuro del piacentino a poche ore dal delicatissimo match dell'Olimpico.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!