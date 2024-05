Il match di questa sera contro il Verona coinciderà con l'addio all'Inter di diversi giocatori. Ne è sicuro il Corriere dello Sport che inserisce nella lista dei partenti almeno quattro profili già certi del cambio di maglia, ovvero Sanchez, Cuadrado, Klaassen e Sensi. Per tutti il contratto andrà in scadenza a fine giugno e non sono previsti prolungamenti.

Per altri quattro, invece, la permanenza è ancora in bilico: restano infatti da capire quelle che saranno le mosse per Dumfries, Arnautovic, Audero e Di Gennaro. L'attaccante austriaco partirà solo in caso di offerta adeguata anche perché pesano i 3 milioni d’ingaggio netti, mentre per l'olandese dipenderà tutto dal rinnovo: l'Inter vuole evitare di perderlo a zero tra un anno come successo con Skriniar e per questo sarà decisivo l’incontro con i suoi agenti. Senza prolungamento verrà ceduto. Il futuro di Audero dipenderà invece da Bento e dal reale interesse del Como, mentre Di Gennaro (che oggi potrebbe anche debuttare) potrebbe rinnovare in ottica lista Champions.

