A quest'Inter manca troppo Marcelo Brozovic. Troppo e da troppo. Il croato non veste da titolare la maglia nerazzurra dallo scorso 18 settembre, oltre 4 mesi, era la trasferta di Udine. Poi il ko, tre spezzoni, l'inframezzo del Mondiale e il nuovo infortunio. Una vita calcistica senza di lui. "Alla lunga è chiaramente un’assenza che pesa e che non può essere sottovalutata - sottolinea il Corriere dello Sport -. Perché il valore tecnico del croato è fuori discussione. E perché, assieme a Calhanoglu, ha costruito un’intesa che ha moltiplicato il rendimento di entrambi. Per intendersi, non è che nel momento in cui Brozovic tornerà a disposizione, sarà il turco a uscire: al contrario, Inzaghi potrà contare su entrambi e su una mediana che, completata da Barella, è al top in serie A. Senza Epic, peraltro, si riducono anche le rotazioni in mezzo al campo".