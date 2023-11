L'Inter è concentrata totalmente sul campo, ma nessuno in viale della Liberazione perde di vista il calciomercato. E la semina inizia adesso, infatti Dario Baccin - come riferisce anche il Corriere dello Sport - è partito in missione.

Il braccio destro di Ausilio è volato in Sud America per un tour utile per dare la caccia a nuovi talenti. Prima tappa la finale di Copa Libertadores vinta dal Fluminense contro il Boca Juniors. Poi, nei prossimi giorni, viaggi anche in Argentina e Uruguay.