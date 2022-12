Anche il Corriere dello Sport sottolinea l'ottimo contributo fornito da Mkhitaryan nel ruolo di seconda punta in appoggio a Dzeko in queste amichevoli invernali. "L’attesa, però, e non potrebbe essere altrimenti, è tutta per Lukaku (e per il rientro dal Qatar), rimasto a Milano ad allenarsi. La sua presenza con il Napoli sarà fondamentale e Big Rom dovrà sfruttare le prossime amichevoli con Reggina e Sassuolo per trovare il ritmo partita - si legge -. Volendo individuare un’ulteriore nota positiva, allora, è stata importante, sul piano della prestazione, la conferma rispetto a Malta di Gosens, sempre pronto a proporsi come sfogo della manovra, anche se i compagni non sempre sono riusciti a servirlo coi tempi giusti: 3 volte in fuorigioco nei primi 45’. Il tedesco può essere un vero e proprio rinforzo per la seconda parte della stagione, insieme a Brozovic e al già citato Lukaku".