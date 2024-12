Uno dei nomi segnati in rosso sul taccuino di Ausilio per rinforzare la difesa interista è come noto quello di Jaka Bijol dell'Udinese. E stasera - come spiega il Corriere dello Sport - proprio lo sloveno sarà tra gli osservati speciali nella sfida di Coppa Italia.

A San Siro, non è ancora sicuro che Bijol scenderà in campo dall'inizio, ma ad ogni modo il suo profilo è conosciuto benissimo di dirigenti nerazzurri che vedono in lui un possibile erede per il ruolo di centrale al momento occupato da De Vrij e Acerbi. Entrambi, infatti, sono in là con l'età e soprattutto l'italiano, 37 anni a febbraio, sta iniziando a dare segni di cedimento dal punto di vista fisico. E i due contratti andranno a scadenza nel 2026.

Bijol viene considerato un prospetto di sicuro affidamento: ha 26 anni, conosce la Serie A ed è "tarato" da anni sulla difesa a tre. Anche a livello economico, rientrerebbe nei paletti di Oaktree. L'idea è quella di pensare alla prossima stagione, ma proprio le condizioni balbettanti di Acerbi hanno fatto drizzare le antenne ad Ausilio e soci: in caso di emergenza, la finestra invernale aperta permetterebbe di intervenire qualora ci fossero problemi fisici gravi. E quella di Bijol potrebbe rappresentare un'operazione "alla Buchanan", quando i nerazzurri anticiparono i tempi visti i problemi di Cuadrado.