Un mandato di arresto a Singapore e un avviso rosso di Interpol sono stati emessi nei confronti di Thomas Zilliacus, l'imprenditore miliardario finlandese che in più occasioni ha manifestato il suo interesse ad acquistare l'Inter da Steven Zhang. Secondo quanto riportato da Bloomberg, Zilliacus è ricercato per il presunto coinvolgimento nella diffusione di dichiarazioni ingannevoli da parte di Yuuzoo, un’azienda di cui era precedentemente a capo nella città-stato, come dichiarato dalla Forza di Polizia di Singapore. "Dopo le indagini, diverse di tali relazioni finanziarie rilasciate da YuuZoo tra il 2015 e il 2016 sono state accusate di essere ingannevoli in modo sostanziale nel senso che hanno sovrastimato il fatturato di YuuZoo di 4,6 milioni di dollari USA a 18,8 milioni di dollari USA", la dichiarazione della polizia.

