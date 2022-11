Il Borussia Mönchengladbach non è così scontento che Marcus Thuram sia stato aggregato da Didier Deschamps, ct della Francia, al gruppo che parteciperà alla Coppa del Mondo in Qatar. Per il club tedesco, infatti, la rassegna planetaria sarà una vetrina importante in cui il figlio di Lilian, leggendario difensore dei transalpini, potrà mettersi in mostra e aumentare in questo modo il suo valore di mercato. Magari scatenando attorno al suo profilo di attaccante in scadenza a giugno 2023 un'asta già nel mercato di riparazione invernale, periodo nel quale Inter, Juventus, Tottenham e Olympique Marsiglia potrebbero affondare il colpo cercando di prelevarlo dai Fohlen, secondo i colleghi della BILD.