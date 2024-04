Spazio anche a un amarcord nel corso della conferenza stampa di Claudio Ranieri, che domenica per Inter-Cagliari tornerà a San Siro, sua casa nella stagione 2011-12: "La mia esperienza in nerazzurro fu bellissima, meravigliosa. Presi una squadra che non navigava in buona acque, ci risollevammo, eravamo vicini alla Champions League poi Thiago Motta volle andare via a tutti i costi raggiungendo il PSG. Lì l'orologio che avevo creato si è inceppato. La colpa non è mia ma è stata di Thiago Motta. Scrivetela in maniera simpatica eh", ha ricordato ridendo. Per poi concludere: "Thiago Miotta era un giocatore meraviglioso che faceva girare la squadra alla perfezione".

