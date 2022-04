Il bilancio dell'Atalanta al 31 dicembre 2021, analizzato oggi da Calcio & Finanza, ha messo in evidenza le cifre ufficiali del trasferimento di Robin Gosens. Secondo quanto emerso, il giocatore è stato ceduto a titolo temporaneo con obbligo di riscatto per 25 milioni di cui 15 a titolo di acquisto definitivo e 10 per premi e/o indennizzi.