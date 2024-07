Non è passato di certo inosservato il ritorno di Nicolò Barella ad Appiano Gentile per iniziare la preparazione con l'Inter. Il centrocampista nerazzurro, infatti, si è presentato ai cancelli della Pinetina facendo sfoggio di una vistosa e rombante Lamborghini color viola. In attesa di far ruggire i motori sul campo, Barella ha quindi deciso di iniziare la propria stagione a tutto gas.

