Luis Figo è in Italia, nello specifico a Firenze per la kermesse Pitti Uomo. Il portoghese ha portato il suo nuovo brand di moda e a margine della presentazione si è intrattenuto ai microfoni di Tutto Mercato Web dove, oltre a parlare di questa sua nuova attività, si è soffermato a parlare della situazione dell'Inter, sua ex squadra: "L'Inter sempre sarà candidata a vincere perché è fra le più forti in Italia. Ha la qualità per continuare a vincere e per raggiungere i suoi obiettivi, lo ha sempre dimostrato e anche quest'anno lo farà".

Tanti i recenti problemi legati agli infortuni. Può reggere alle assenze di Mkhitaryan e Calhanoglu?

"Ha una rosa sufficientemente di qualità per sostituire questi due importanti giocatori, hanno dimostrato di essere fondamentali. L'Inter sta facendo bene, non solo la parte sportiva ma anche da quella della gestione. Mi auguro non si noti l'assenza di questi giocatori".

L'exploit di Marcus Thuram la sorprende?

"Ho affrontato spesso il padre… Sta segnando e facendo bene, è un giocatore potente e veloce e sta dando tanto alla società".

