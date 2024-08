Tomas Palacios è pronto per iniziare la sua avventura all'Inter. Il ragazzo, dopo aver raggiunto Buenos Aires, come appurato da FcInterNews, in giornata si imbarcherà col suo agente per Madrid, dove è previsto lo scalo prima della sbarco a Milano (che ovviamente, per motivi di fuso orario, avverrà domani).

Desideroso e impaziente di iniziare la sua avventura nerazzurra, il classe 2003 firmerà un contratto quinquennale. A inizio settimana le visite mediche.

Simone Togna

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!