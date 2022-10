Uno dei giocatori chiamata a commentare Sassuolo-Inter è Edin Deko, intercettato da DAZN dopo il triplice fischio del Mapei Stadium. Il bosnico, man of the match con una doppietta, parte dal traguardo tagliato dei 100 gol in Serie A: "Dovevano essere 103, ma gli ultimi due purtroppo me li hanno annullati per fuorigioco (ride, ndr)".

Il più bello?

"Tutti sono belli, magari l’ultimo. Per me basta che la palla passi la linea, ma ricordo il primo contro la Juve fino a oggi. Quello col Torino di sinistro? Quello potrebbe essere uno dei più belli".

Quanto valore ha questa vittoria?

"Magari una partita così tre o quattro settimane fa l’avremmo persa. Non abbiamo fatto una grande partita anche per meriti del Sassuolo, non era facile vincere dopo tante sconfitte in campionato ma volevamo confermarci dopo il Barcellona. Alla fine contano sempre i punti".