Dopo Samir Handanovic, anche Federico Dimarco si presenta ai microfoni di Inter TV per commentare il poker nerazzurro calato ai danni del Salisburgo.

Dieci gol segnati e uno subito in due partite…

"Penso che abbiamo fatto due ottime partite. C’è anche da calcolare il livello delle squadre però sono state due amichevoli buone per fare minutaggio in vista del ritorno in campionato".