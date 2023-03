Quale sarà il futuro di Simone Inzaghi? Intervenuto come di consueto dagli studi di Sky Sport, Gianluca Di Marzio prova a fare il punto della situazione dopo le tante voci che vogliono il tecnico dell'Inter in dubbio per la prossima stagione: "Che la riflessione ci sia lo sanno i muri, lo sa anche Simone - esordisce -. Spesso sono arrivate delle frecciatine più o meno dirette, anche internamente, magari quando c’è una sconfitta inaspettata e c'è amarezz. Poi arriva il colpo di coda, che può esserci ora con la Champions: se Inzaghi arriva in semifinale si fa fatica a discuterlo. Uno dei nomi che si fa è quello di De Zerbi, ma so che non vuole tornare in Italia: vuole rimanere in Premier. Non è facile trovare l’allenatore giusto, anche per cambiare un certo tipo di tendenza di gioco".