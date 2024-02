Nella conferenza stampa alla vigilia di Roma-Cagliari, Daniele De Rossi tocca anche il tasto centrocampo. E il riferimento all'Inter non manca: "È un vantaggio avere giocatori bravi - dice il DDR -. L'Inter tiene fuori Asllani e Frattesi che sarebbero titolari ovunque. Poter alternare e ruotare a centrocampo è un vantaggio per me, poi dipende dall'avversario e pensare alle gare successive. E' un gioco divertente, meno quando lasci fuori i calciatori. Le squadre forti hanno tanti giocatori forti, con undici giocatori forti vinci una partita, con una rosa completa ottieni i risultati che vuoi".

Il tecnico giallorosso dà poi le ultime dall'infermeria: "Smalling e Renato Sanches? Renato sta meglio, ma per Chris abbiamo modulato i carichi. Renato ha fatto tutti gli allenamenti con noi, ha completato il recupero e sta con noi. Poi staremo attenti perché è stato fermo, ma verrà convocato. Chris invece lo vedremo tra i convocati dall'Inter o Feyenoord. Lavoro psicologico su Sanches? Da quello che vedo mi sembra un ragazzo che sta bene, ha dimostrato subito disponibilità e lo staff lo curava già da prima che arrivassi. Lo vedo tranquillo. Sul passato non so dire".

