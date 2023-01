E' stata ufficialmente varata la tassa Lautaro. Tranquilli, non c'è nessun decreto governativo spuntato a sorpresa che prevede nuovi pagamenti fiscali. Semplicemente, si tratta del balzello che le neopromosse in Serie A devono pagare quando si trovano ad affrontare Lautaro Martinez, uno che ormai ha abituato a battezzare le squadre fresche di arrivo nella massima divisione. Il Toro si era preso lo scalpo della Cremonese anche all'andata col gol del momentaneo 3-0, ma la doppietta rifilata questa sera ai grigiorossi ha ovviamente tutto un altro peso specifico. Perché l'Inter, protagonista nel gioco e nelle occasioni, è andata clamorosamente sotto per via della mandrakata di David Okereke, che al primo tiro in porta trova l'angolino giusto per mettere la palla alle spalle di André Onana. Brava l'Inter a reagire, non perdendo il filo del discorso, e a prendersi il premio finale grazie alla doppietta del suo bomber argentino.