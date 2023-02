Paolo Condò analizza per La Repubblica la giornata tuttora in corso in cui l'Inter ha un'importante chance. "Ha in mano almeno un set point, perché un successo sulla Samp la porterebbe cinque punti sopra il terzo posto", scrive il giornalista, che poi incensa l'Atalanta per il successo sulla Lazio e non solo. "L’Atalanta è la vera vincitrice del turno, per la classifica nuovamente da Champions e per il modo in cui l’ha recuperata.