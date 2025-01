Intervenuto in conferenza stampa dopo il successo contro il Monza, l'attaccante del Bologna Santiago Castro esprime tutta la sua soddisfazione per questo successo che proietta i rossoblu in piena zona Europa: "Contento, molto contento, non solo per il gol ma anche la vittoria. Meritavamo di vincere dopo due grandi partite contro la Roma e con l'Inter, volevamo vincere per la nostra gente. Personalmente sono molto contento perché la mia famiglia è qui".

Come ti trovi a Bologna?

"Bene, sono molto contento. Bologna è una città calorosa, è bello girare in centro, tutti ti salutano. Giocare qui al Dall'Ara è fantastico".

Pensavi quando sei arrivato qua di metterci così poco per prenderti non solo Bologna ma anche la Serie A?

"No, non ci pensavo. Ero concentrato nel lavorare giorno dopo giorno per migliorarmi e faccio ancora questo, penso partita per partita. Sono contento di quello che ho fatto ma devo continuare e migliorare ancora molto".

