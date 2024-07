La Procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio per Andrea Agnelli, ex presidente della Juventus, e gli altri ex dirigenti bianconeri, tra cui Pavel Nedved, Maurizio Arrivabene e Fabio Paratici coinvolti nell’indagine sul caso delle plusvalenze e della manovra stipendi, secondo quanto riportato dall'Ansa.

In totale sono 10 gli indagati, le accuse nei loro confronti a vario titolo sono di aggiotaggio, ostacolo alla vigilanza e false fatturazioni. Il procedimento è coordinato dall’aggiunto Giuseppe Cascini e dal sostituto Lorenzo Del Giudice.

